8.000 Euro Schaden Überhängender Baum wird zwei Pkw-Fahrern zum Verhängnis

Am späten Dienstagabend, 10. März, befuhr ein 18-Jähriger aus dem Landkreis Hof mit seinem Pkw die Staatsstraße von Schwarzenbach an der Saale in Richtung Kirchenlamitz. Er überholte einen vor ihm fahrenden Pkw. An dieser Stelle ragte ein Baum über die Fahrbahn, der durch den Sturm kurz vorher abgeknickt wurde.