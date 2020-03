Telefonbetrug „Besorgter“ Polizeibeamter ruft an

Foto: 123rf.com

Mal wieder rief am Dienstagnachmittag, 10. März, der „besorgte Polizeibeamte“ bei mindestens zwei älteren Damen im Alter von bis zu 85 Jahren an und teilte die bekannte Geschichte mit, „ihr Name steht auf einem Zettel eines Einbrechers, den wir heute Nacht festgenommen haben“.