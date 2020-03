Hinweise erbeten Zwei Unfallfluchten auf Parkplatz in Schwandorf

Auf dem Parkplatz des Rewe in Schwandorf gab es am Dienstag, 10. März, zwei Unfallfluchten.

Schwandorf. Ein Lkw rangierte auf dem Parkplatz und stieß dabei gegen ein Carport. Dabei wurden Dach und Regenrinne beschädigt. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Unbeteiligte Zeugen konnten das Kennzeichen ablesen. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

In der Zeit von 9.30 Uhr bis 14 Uhr parkte ein 73-Jähriger aus Schwandorf seinen blauen Nissan in der Nähe der Anlieferungszone des Rewe. Als er zum Fahrzeug zurückkam, war sein Fahrzeug am Heck beschädigt. Der Schaden wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Die Polizei Schwandorf bittet um sachdienliche Hinweise.