Zeugen gesucht Einbruch in Wohnanwesen in Schwarzenbach am Wald

Foto: 123rf.com

In ein Einfamilienhaus im Ortsteil Straßdorf in Schwarzenbach am Wald brachen bislang Unbekannte am Dienstag, 10. März, ein. Die Kripo Hof ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.