4.000 Euro Schaden Bei Nässe gegen einen Stein geprallt – Fahrer war betrunken

Ein 54-jähriger Tröstauer kam am Dienstagvormittag, 10. März, auf der Bundesstraße B303 bei regennasser Fahrbahn mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und prallte am Straßenrand gegen einen dort befindlichen Stein.

Tröstau. Mit Gesichtsverletzungen musste der Mann ins Krankenhaus verbracht werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von circa 4.000 Euro und wurde abgeschleppt. Im Krankenhaus wurde bei dem Unfallverursacher festgestellt, dass er erheblich unter Alkoholeinfluss stand, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Führerschein wurde noch am gleichen Tag beschlagnahmt. Er wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr zur Anzeige gebracht.