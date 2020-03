Leitplanke im Weg Ukrainer „verpasst“ Autobahnabfahrt und überschlägt sich

Am Dienstagvormittag, 10. März, ereignete sich auf der Autobahn A93, im Bereich des Hochfrankendreiecks, ein Verkehrsunfall.

Hochfrankendreieck. Ein 26 Jahre alter Mann aus der Ukraine befuhr mit seinem Pkw die A93 in Fahrtrichtung Norden auf der linken der zwei Fahrspuren. Am Hochfrankendreieck entschied er sich offenbar kurzfristig, auf die Autobahn A72 in Fahrtrichtung Osten abzubiegen. Dieser Versuch misslang allerdings und der Mann prallte mit seinem Pkw gegen die Schutzplanke, die beiden Spangen teilt. Der Hyundai aus dem Zulassungsbereich Weiden überschlug sich daraufhin und blieb schließlich auf dem Dach, im Bereich der Spange zur A72 liegen.

Der Ukrainer konnte sein Fahrzeug selbstständig verlassen, wurde aber im Anschluss mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Plauen verbracht. Ein unbeteiligter Sattelzugfahrer aus den Niederlanden hatte den Unfall beobachtet und mit seinem Sattelzug die Unfallstelle bis zum Eintreffen der Polizei abgesichert.

Am Pkw Hyundai des Ukrainers entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Bei der Schutzplanke dürfte der Schaden bei etwa 2.000 Euro liegen.