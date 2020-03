Erwischt Tschechischer Pkw türmt mit vollem Tank

Foto: 123rf.com

Eine 27-jährige Frau mit tschechischer Herkunft fuhr Dienstagvormittag, 10. März, mit ihrem Pkw an eine Tankstelle Am Kalkofen in Naila. Ihr 54-jähriger Beifahrer stieg aus und betankte das Fahrzeug im Wert von 53 Euro. Anschließend fuhren die beiden davon, ohne zu bezahlen.