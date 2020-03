Polizei bittet um Hinweise Hund mit braunem Halsband in Neunburg vermisst

Foto: 123rf.com

Seit Mittwoch, 11. März, 7.30 Uhr, wird ein deutscher Pinscher mit braunem Halsband vermisst. Beim Gassigehen in der Nähe der Schwarzachtalhalle in Neunburg vorm Wald hat sich der Vierbeiner in Richtung Kröblitz aus dem Staub gemacht.