9.000 Euro Schaden Lkw-Fahrer missachtet Vorfahrt eines Fahranfängers im Fahrschulauto

Am Dienstag, 10. März, um 13.10 Uhr, fuhr ein 17-jähriger Fahrschüler nach erfolgreich abgelegter Prüfungsfahrt mit seinem Fahrlehrer in einem Fahrschulauto der Marke Ford die Siemensstraße in Nabburg in Richtung Kreisverkehr.