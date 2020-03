Belohnung ausgelobt Zwei Graffitis an Fassade eines Autohauses

In der Zeit von Samstag, 7. März, 13 Uhr, bis Sonntag, 8. März, 13 Uhr, wurde die Hausfassade eines Autohauses in der Bayreuther Straße in Marktredwitz von bislang unbekannten Tätern mit zwei Graffitis verschandelt.