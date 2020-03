Nicht mehr bewohnbar Vermutlich wegen einer Zigarette – Wohnung gerät in Brand

Foto: 123rf.com

In der Nacht zum Dienstag, 10. März, gegen 3 Uhr, bemerkten Anwohner in der Katharinenstraße in Wunsiedel Rauchentwicklung aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss. Gleichzeitig hörten andere Mitbewohner eine Person um Hilfe rufen.