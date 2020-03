8.000 Euro Schaden 50-jähriger Pkw-Fahrer missachtet Vorfall und baut Unfall

Ein 50-jähriger Röslauer befuhr am Montagnachmittag, 9. März, die Straße Roter Bühl in Kirchenlamitz und wollte in die Weißenstädter Straße einbiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 84-jähriger Kirchenlamitzer mit seinem Pkw die Weißenstädter Straße stadtauswärts.