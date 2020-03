Hinweise erbeten Unbekannter zerkratzt Pkw einer 34-Jährigen

Foto: 123rf.com

Eine 34-jährige Wunsiedlerin parkte am Sonntagabend, 8. März, ihren Pkw vor ihrem Wohnanwesen in der Egerstraße. Als sie am nächsten Morgen wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass dieses auf der rechten Seite, auf einer Höhe von 80 Zentimeter, einen Kratzer über die gesamte Fahrzeuglänge hatte.