Tresor erbeutet Unbekannte steigen in Sonderpostenmarkt ein

Foto: 123rf.com

Auf Bargeld hatten es derzeit noch Unbekannte am Wochenende, 8. und 9. März, in einem Sonderpostenmarkt in Selb abgesehen. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und bittet um Mithilfe.