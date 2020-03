Fahrzeugheck beschädigt Unbekannte zerkratzen Pkw und flüchten

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Bislang unbekannte Täter beschädigten am Montag, 9. März, in der Zeit zwischen 13.30 und 17.25 Uhr einen in der Gartenstraße in Naila auf einem Parkplatz stehenden Pkw.