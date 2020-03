Interesse an „Lost Places“ Drei Nürnberger lösen Großeinsatz an der Alten Porzellanfabrik aus

Foto: Mihajlo Maricic/123rf.com

Nach der Mitteilung, dass am Sonntag, 8. März, kurz nach 20 Uhr drei Personen in die Alte Porzellanfabrik in der Jakobsburg in Arzberg eingestiegen sind, wurden zur Absuche des Gebäudes mehrere Streifen aus der Umgebung, darunter auch zwei Diensthundeführer hinzugezogen.