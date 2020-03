Um Hinweise wird gebeten 63-Jähriger gestorben – die Polizei sucht Zeugen für Brand in Marktredwitz

Foto: Ursula Hildebrand

Nach dem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Marktredwitz konnte am Sonntagvormittag, 8. März, eine tote Person aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.