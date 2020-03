Jugendschutzgesetz 19-Jähriger kauft Flasche Schnaps und gibt sie an zwölf- und 13-jährige Kinder

Ein anonymer Mitteiler verständigte am Freitag, 6. März, um 17 Uhr, die Polizei, dass ein 19-jähriger Mann in einem Oberviechtacher Supermarkt eine Flasche Schnaps kaufte und diese an zwei zwölf- und 13-jährige Kinder weiter veräußerte.