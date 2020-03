1.000 Euro Schaden Unbekannter fährt Auto an und macht sich aus dem Staub

Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro richtete ein unbekannter Verkehrsteilnehmer von Samstag auf Sonntag, 7. auf 8. März, an einem geparkten Auto in Hof an. Die Unfallfluchtfahnder der Polizei Hof ermitteln.