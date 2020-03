Jedes Tor ein Kasten Eishockey-Fans in Weiden beschädigen Stromschaltkästen

Foto: Hoppe/123rf.com

6:5 – so lautete das Ergebnis der Weidener Eishockey-Cracks am Samstag, 7. März, im letzten Heimspiel der Saison. Offenbar ausgelassene Stimmung herrschte bei den Anhängern des EV Weiden, die sich in anschließender Lust am Beschädigen widerspiegelte.