Täter flüchtig Aufmerksame Bewohnerin wird Zeugin eines Opferstockaufbruchs

Foto: 123rf.com

Einer 43-jährigen Bewohnerin des Wernberg-Köblitzer Ortsteil Saltendorf fiel am Samstag, 7. März, gegen 15 Uhr, auf, dass ein dunkelblauer Pkw bei der Kirche „St. Peter und Paul“ mehrmals hin und her fuhr. Als der Fahrer gegen 15.15 Uhr aus dem Fahrzeug ausstieg und in die Kirche ging, folgte ihm die aufmerksame Bewohnerin.