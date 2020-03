Rentner leicht verletzt 15 km/h schneller Krankenfahrstuhl fährt gegen Bordstein und Verkehrszeichen

Ein 50-jähriger Rentner befuhr am Samstag, 7. März, um 15.30 Uhr, mit seinem Krankenfahrstuhl die Hirtenstraße in Pfreimd in Richtung Osten. Kurz vor dem Koppelweg geriet das 15 km/h schnelle Sonderfahrzeug mit dem rechten Vorderrad gegen die Bordsteinkante.