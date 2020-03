Kontrollen in Münchberg Drogen am Steuer, Raucher in Gaststätte ...

Foto: 123rf.com Bei den Kontrollen am Samstagnachmittag, 7. März, am Münchberger Autohof wurden wieder diverse Vergehen nach dem Betäubungsmittelgesetz festgestellt. Münchberg. Durch die eingesetzten Beamten wurden bei vier Durchreisenden Betäubungsmittel – Marihuana, Canabis und Ecstasy – aufgefunden und sichergestellt. Eine der Personen fuhr zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Auto. Im Münchberger Stadtgebiet wurde ein Jugendlicher beim Konsum alkoholischer Getränke angetroffen. Weiter wurden bei einer Gaststättenkontrolle im Münchberger Stadtgebiet Gäste angetroffen, die rauchten. Den Jugendlichen, die Gästen der Gaststätte und den Wirt erwarten nun Ordnungswidirgkeitenanzeigen.