Geschwindigkeitsmessung Jeder Siebte zu schnell unterwegs

Foto: Kathrin Lechl

Beamte der Hofer Verkehrspolizei bauten für eine Geschwindigkeitsmessung die Gerätschaften am Samstag, 7. März, in den Vormittagsstunden auf der Staatsstraße 2180 in Weißenstadt in einem auf 50 km/h geschränkten Abschnitt auf.