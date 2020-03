Die Polizei musste einschreiten Zwei stark alkoholisierte 15-Jährige trieben sich mitten in der Nacht auf einem Kinderspielplatz herum

Foto: IVA Fischer/123rf.com

Am Samstagabend, 7. März, kurz vor Mitternacht, wurden der PI Amberg mehrere alkoholisierte Jugendliche am Kinderspielplatz in der Erlheimer Straße in Ursensollen gemeldet.