Einsatz in Amberg Auf dem eingeschalteten Herd abgelegtes Kunststoffbrett brannte – zwei Ersthelfer verletzt

Der Löschzug der Amberger Feuerwehr rückte in der Nacht von Freitag auf Samstag, 6. auf 7. März,gegen 1.15 Uhr, zu einem gemeldeten Küchenbrand in einem Mehrparteienhaus in der Straße „An den Gleisen“ aus.