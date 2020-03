Die Polizei ermittelt Vor Amberger Disko flogen die Fäuste

Am Sonntag, 8. März,kurz nach Mitternacht, geriet ein 17-jähriger Amberg vor einer Disco in der Regensburger Straße mit einem unbekannten Mann in Streit, in dessen Verlauf der Unbekannte gegen die Nase des 17-jährigen schlug.