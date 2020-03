Pkw total beschädigt Fünf Pkw-Insassen nach Unfall leicht verletzt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 7. auf 8. März, gegen 22.40 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in Vilseck im Ortsteil Schlicht.

Vilseck. Ein mit fünf Personen besetzter Pkw befand sich auf seinem Weg von Vilseck kommend in Fahrtrichtung Amberg. In einer Rechtskurve verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen Pkw, kam ins Schleudern und fuhr in einen Gartenzaun. Hierbei wurden alle fünf Pkw-Insassen leicht verletzt und kamen für weitere Untersuchungen in die Krankenhäuser Sulzbach-Rosenberg und Amberg.

Der 23-jährige Fahrer muss sich nun einer Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung im Rahmen eines Verkehrsunfalls stellen. Der Pkw, ein Toyota Corolla, wurde bei dem Aufprall total beschädigt. Die Feuerwehr Schlicht unterstützte an der Unfallörtlichkeit und übernahm die Absicherung sowie Verkehrsregelung während der Unfallaufnahme.