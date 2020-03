Beleidigung Pkw-Fahrer zeigt nach Unfall Mittelfinger und fährt weg

Foto: Hoppe/123rf.com

Am Donnerstag, 5. März, um 13.25 Uhr, beschädigte die Beifahrerin eines Ford Focus aus dem Vogtlandkreis in Weißenstadt beim Aussteigen mit ihrer Türe die Beifahrertür des neben ihr geparkten Autos eines 31-jährigen Weißenstädters. Das Ganze ereignete sich auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Wunsiedler Straße.