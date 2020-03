Keine Verletzten Zusammenstoß zweier Fahrzeuge – drittes Fahrzeug fährt über Trümmerteile

Am Donnerstag, 5. März, um 9.40 Uhr, wollte ein 65-jähriger Autofahrer vom Parkplatz eines Baumarktes in Wunsiedel nach links in die Egerstraße einbiegen. Dabei übersah er den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw eines 74-jährigen Mannes und stieß mit diesem zusammen.