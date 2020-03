Unfall in Hof Fußgängerin rennt einfach auf die Straße, um den Bus zu erreichen – Autofahrer kann nicht mehr bremsen

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 6. März, um 11.25 Uhr, kam es in der August-Mohl-Straße in Hof zu einem Verkehrsunfall zwischen einer und einem Auto.