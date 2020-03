Polizei bittet um Hinweise Unbekannter Täter bricht in Privatwerkstatt ein

Foto: 123rf.com

Im Zeitraum von Donnerstag, 5. März, bis zum Abend des Freitags, 6. März, drangen ein oder mehrere unbekannte Täter in eine Privatwerkstatt eines landwirtschaftlichen Anwesens in Schönficht in Plößberg ein.