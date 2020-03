Die Polizei sucht Zeugen Planenschlitzer auf der A9 unterwegs

Insgesamt neun Lastwagenanhänger beschädigten unbekannte Täter im Zeitraum von Donnerstag bis Samstagfrüh, 5. bis 7. März, auf Autobahnparkplätzen der Autobahn A9 bei Leupoldsgrün. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Leupoldsgrün. Im Zeitraum von Donnerstag bis Samstagfrüh, gegen 2 Uhr, schlitzten bislang Unbekannte die Planen von insgesamt neun, auf den Autobahnparkplätzen Lipperts-West und -Ost abgestellten Sattelzügen auf. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten die Täter die Planen, entwendeten allerdings in keinem der Fälle die Ladung der Auflieger. Dennoch richteten sie einen Gesamtsachschaden in Höhe eines mittleren, vierstelligen Eurobetrages an.

Zeugen, die im Zeitraum zwischen Donnerstag und Samstagfrüh verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge auf den Autobahnparkplätzen Lipperts West und Ost beobachten konnten, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei Hof unter der Telefonnummer 09281/ 704-0.