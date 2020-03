Die Polizei sucht Zeugen Einbrecher suchten das Landratsamt in Hof heim

Nach einem Einbruch in das Landratsamt in Hof in den frühen Morgenstunden des Samstags, 7. März, hat die Kriminalpolizei Hof die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.