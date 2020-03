Zeugen gesucht Unbekannter haut nach Unfall auf Parkplatz ab

Foto: Hoppe/123rf.com

In der Zeit von Sonntag, 1. März, 18 Uhr, bis Dienstag, 3. März, 10 Uhr, wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer ein schwarzer Pkw des Herstellers Mercedes Benz angefahren, der im genannten Zeitraum auf dem Pendler-Parkplatz an der Staatsstraße 2397 bei Ponholz in Maxhütte-Haidhof abgestellt war.