34.000 Euro Schaden Zu schnell unterwegs – 22-Jähriger prallt in eine Gartenmauer

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Ein 22-jähriger Landkreisbewohner befuhr am Freitag, 6. März, 7.08 Uhr, mit seinem VW die Straße „Deiselkühn“ in Schwarzenfeld. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in eine Gartenmauer im dortigen Bereich.