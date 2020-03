Kuriose Tat Burger auf der Windschutzscheibe – die Polizei ermittelt

Eine Nachfrage beim Deutschen Wetterdienst ergab, dass es sicher zwischen Mittwoch,4. März, 22 Uhr, und Donnerstag, 5. März, 7 Uhr, keine Burger regnete. Nach dieser Erkenntnis geht die Polizei Weiden eindeutig von einer Sachbeschädigung aus und ermittelt nun gegen einen bis dato unbekannten Sachbeschädiger.

Weiden. Ein 24-jähriger Weidener erschien auf der Wache und teilte mit, dass er nach dem genannten Zeitraum auf seiner Windschutzscheibe einen Burger vorgefunden hatte. Als der Scheibenwischer des Fahrzeugs einsetzte, war dieser mit der Masse doch eher überfordert und verweigert seither seine Mitarbeit.

Da davon auszugehen ist, dass der Burger bewusst auf der Windschutzscheibe verteilt wurde und resultierend hieraus der Scheibenwischer beschädigt wurde, ermittelt die Polizei Weiden nun wegen Sachbeschädigung gegen unbekannt. Das Fahrzeug stand in diesem Zeitraum im Bereich der Oberen Bauscherstraße geparkt. Wer Hinweise auf den Burger-Bürger geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei in Weiden unter der Telefonnummer 0961/ 401-320 in Verbindung zu setzen.