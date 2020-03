Mehrere Vorfälle in Amberg Verwirrte Seniorin kann offenbar das Autofahren nicht lassen

Foto: Ursula Hildebrand

Aus einer Tankstelle an der Bundesstraße B85 fuhr eine 80-jährige Autofahrerin mit einem Mazda 5 am Donnertagabend, 5. März, in falscher Richtung auf die Nürnberger Straße aus, konnte allerdings noch rechtzeitig von Passanten angehalten werden, bevor sich eine Gefährdungslage einstellte.