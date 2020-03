DNA-Treffer Mehrere Einbrüche in Teublitz − die Polizei kann einen Tatverdächtigen ermitteln

Die Abwesenheit der Bewohner nutzten Einbrecher, um in mehrere Wohnhäuser einzudringen. Ein Tatverdächtiger konnte ermittelt werden.

Teublitz. Wie bereits berichtet, überraschten die Bewohner der Wiesenstraße bei ihrer Rückkehr in den späten Nachmittagsstunden des 6. Januars, gegen 18.30 Uhr, zwei Einbrecher in ihrem Wohnhaus. Die Diebe konnten unerkannt fliehen. Dabei nahmen sie jedoch Schmuck und Uhren im Wert eines mittleren vierstelligen Eurobetrages mit. Die Täter waren zuvor gewaltsam in das Gebäude eingedrungen und hatten dadurch einen Sachschaden in Höhe von 400 Euro verursacht.

Bargeld und eine Uhr erbeuteten bislang Unbekannte am Nachmittag des gleichen Tages, zwischen 16.30 und 18.45 Uhr, aus einem Wohnhaus in der Hans-Böckler-Straße, wobei die Täter beim Eindringen in das Gebäude einen Schaden von rund 400 Euro anrichteten und der Wert ihres Diebesgut bei einem mittleren dreistelligen Eurobetrag lag.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hatte die Ermittlungen übernommen und besonders intensiv an der Auswertung der Spuren, die an den Tatorten aufgefunden werden konnten, gearbeitet. Wie sich nun herausstellte, konnte per ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Der Treffer war einem 29-jährigen Mann zuzuordnen, die sich derzeit wegen einem anderen Einbruch in der Justizvollzugsanstalt befindet. Er dürfte auch für den Einbruch in der Hans-Böckler-Straße verantwortlich sein. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg prüft zudem, inwieweit ein 41-Jähriger Komplize, der sich ebenfalls in der Justizvollzugsanstalt befindet, mitbeteiligt war.