Die Polizei ermittelt Hotelgäste zahlen Rechnung nicht

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 1. März, checkte ein Ehepaar aus dem Landkreis Wunsiedel in einem Hotel ein und wollte ursprünglich lediglich nur eine Nacht bleiben. Dann verlängerten die beiden ihren Aufenthalt jedoch bis Mittwoch, wobei am Dienstag eine Zwischenrechnung gemacht und auch bezahlt wurde.