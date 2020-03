„Magic Mushroom“ Busreisende mit Betäubungsmittel im Gepäck

Foto: Eskymaks/123rf.com

Am Dienstagnachmittag, 3. März, kontrollierten die Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Selb einen 22-jährigen Busreisenden aus dem Landkreis Cham am Bahnhof in Hof. Hierbei wurden die Beamten fündig und beschlagnahmten eine XTC-Pille.