Anzeige erstattet 34-Jähriger hat Crystal im Geldbeutel

Foto: 123rf.com

Am Dienstagvormittag, 3. März, wurde in Thiersheim bei der Kontrolle eines 34-jährigen Mitfahrers in einem Pkw aus dem Landkreis Weimarer Land im Geldbeutel eine geringe Menge Crystal durch die Fahnder der Grenzpolizeiinspektion Selb aufgefunden und beschlagnahmt.