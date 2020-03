Polizei bittet um Hinweise Unbekannter fährt gegen Pkw einer 63-Jährigen und kümmert sich nicht

Foto: Hoppe/123rf.com

Eine üble Überraschung erlebte eine 63-jährige Frau, als sie zu ihrem Pkw kam, der in der Zeit von Sonntag, 1. März, 12 Uhr, bis Montag, 2. März, 12 Uhr, auf dem Parkplatz in der Hans-Richter-Straße in Schwarzenbach am Wald stand.