Zeugen gesucht Pkw erfasst 82-jährigen Fußgänger – Fußgänger schwer verletzt

Am Dienstag, 3. März, gegen 18.30 Uhr, befuhr ein 74-jähriger Pkw-Fahrer die Kallmünzer Straße in Burglengenfeld in süd-westliche Fahrtrichtung. Noch im innerörtlichen Bereich querte ein 82-jähriger Fußgänger die Fahrbahn und wurde hierbei vom zuvor genannten Fahrzeugführer frontal erfasst.