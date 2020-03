Hinweise erbeten Unbekannter beschädigt Pkw in Parkhaus

Foto: Ursula Hildebrand

Ein 44-jähriger Schwandorfer parkte am Dienstagnachmittag, 2. März, seinen schwarzen Suzuki Ignis in der Zeit von 15.30 Uhr bis 16.15 Uhr im Parkhaus in der Bahnhofstraße in Schwandorf. Als er zu seinem Pkw zurückkam, musste er feststellen, dass der Pkw an der linken Heckseite an der Stoßstange und am Kotflügel beschädigt worden war.