Zeugen gesucht Unbekannter beschädigt Pkw und fährt einfach weiter

Foto: 123rf.com

In der Zeit von Montag, 2. März, 15.30 Uhr, bis Mittwoch, 4. März, 6.45 Uhr, streifte ein unbekanntes Fahrzeug in der Friedrich-Ebert-Straße in Münchberg beim Vorbeifahren einen geparkten Opel Astra.