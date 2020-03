Unfall in Amberg Autofahrerin fährt Zehnjährigen vom Rad und haut ab

Foto: Kittkavin Kaoien/123rf.com

Wenig verständnisvoll und rechtswidrig verhielt sich eine circa 35-jährige unfallflüchtige Autofahrerin, die auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts am Mosacher Weg in Amberg am Dienstagmorgen, 3. März, um 7.35 Uhr, einen zehnjährigen Schüler beim rückwärtigen Ausparken wohl übersehen, erfasst und von seinem Fahrrad gestoßen hatte.