Vorfall in Amberg Sockentausch in der Umkleidekabine

Sockenwechsel war bei einem 25-Jährigen am Dienstagmittag, 3. März, angesagt.

Amberg. Der junge Mann aus einer Gemeinde im östlichen Landkreis deckte sich dazu in einem Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße in Amberg mit einem neuen Paar im Wert von zwölf Euro ein, zog dieses in einer Umkleidekabine gleich an, bezahlte jedoch nicht, sondern verließ flugs das Kaufhaus. Als er dann ertappt und angesprochen wurde, machte er sich sprichwörtlich auf die (neuen) Socken und lief davon. Allerdings griff ihn dann kurz danach eine Streife am Bahnhof auf. Nur der Vollständigkeit wegen sei erwähnt, dass die alten Strümpfe in der Umkleidekabine zurück gelassen worden waren.