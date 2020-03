Zeugen gesucht Unregelmäßigkeiten bei der Abrechnung? – Polizei ermittelt in einem Flugsport-Club

Die Polizeiinspektion Schwandorf führt derzeit Ermittlungen im Umfeld eines Flugsport-Clubs in Schwandorf wegen vermutlicher Unregelmäßigkeiten bei der Abrechnung.

Wackersdorf. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die in den Jahren 2016 bis 2019 einen Flug-Gutschein eingelöst haben und mit einem Flugzeug des Flugsport-Clubs Schwandorf auf dem Flugplatz in Wackersdorf-Charlottenhof, geflogen sind. Die Fluggäste werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schwandorf unter 09431/ 4301-0 in Verbindung zu setzen.