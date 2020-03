Tierquälerin Fußtritte und Schläge gegen einen Hund – Halterin muss mit Anzeige rechnen

Foto: 123rf.com

Ein schwarz-grauer Hund wurde Dienstagnachmittag, 3. März, vor der Netto-Bäckerei in Schwarzenbach am Wald angeleint und winselte. Dies war wohl die Ursache dafür, dass die bislang unbekannte Hundehalterin nach ihrer Rückkehr aus dem Geschäft heftig mit dem Fuß in die Seite des Hundes trat.